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ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов нардепом Остриковой

ГПУ расследует возможное уклонение от уплаты налогов нардепом Остриковой

Киев  •  УНН

 • 14268 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов со стороны народного депутата Украины Татьяны Остриковой. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, передает УНН.

Согласно постановлению суда, 13 октября этого года Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ начал досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов народным депутатом Татьяна Остриковой.

В частности, как говорится в решении, в декларации народного депутата 2015 года указанные наличные средства в сумме 180 тыс. долл., 20 тыс. евро, 1200000 грн, на банковских счетах - 1,690 млн гривен, а в декларации за 2016 задекларировано наличных: 650 тыс. грн, 165 тыс. долл. и 16 тыс. евро и средства на банковских счетах - 3151000 грн.

Также, отмечается в постановлении, в 2014 году она получила доход в виде дивидендов от ЗАО "КУА "Карпаты-Инвест", однако в декларациях 2015-2016 отсутствуют какие-либо ценные бумаги и корпоративные права, из которых можно получить дивиденды.

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В то же время, согласно имеющейся информации, доходы, полученные нардепом, с которых уплачены налоги за период с 1998 по 2015 годы, составляют 3879000 грн.

В связи с этим прокуратура просила суд предоставить доступ к декларациям народного депутата, чтобы выяснить, своевременно ли и в полном объеме были уплачены налоги.

Однако суд только частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и позволил изъять у НАПК только сведения из деклараций народного депутата за 2015 и 2016, а именно информацию об имущественном состоянии и доходах декларанта.

В то же время народный депутат Татьяна Острикова в эфире "112 Украина" сказала, что об уголовном производстве узнала из прессы.

"Завтра, в первый рабочий день, я лично утром посещу Генерального прокурора или другое уполномоченное лицо для того, чтобы получить объяснения, что это за информация. Я не выигрывала в лотереи, я не получала наследства от дедушек, я всегда работала в бизнесе и честно платила налоги", - подчеркнула она.

Украинские Национальные Новости

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