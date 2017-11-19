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ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків нардепом Остріковою

ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків нардепом Остріковою

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків з боку народного депутата України Тетяни Острікової. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, передає УНН.

Згідно з ухвалою суду, 13 жовтня цього року Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого від ухилення від сплати податків народним депутатом Тетяно Остріковою.

Зокрема, як ідеться в рішенні, у декларації народного депутата за 2015 рік вказані готівкові кошти у сумі 180 тис. дол., 20 тис. євро, 1,2 млн грн, на банківських рахунках — 1,690 млн гривень, а в декларації за 2016 рік задекларовано готівки: 650 тис. грн, 165 тис. дол. та 16 тис. євро і кошти на банківських рахунках — 3,151 млн грн.

Також, зазначається ухвалі, у 2014 році вона отримала дохід у вигляді дивідендів від ПрАТ “КУА “Карпати-Інвест”, однак у деклараціях 2015-2016 відсутні будь-які цінні папери та корпоративні права, з яких можливо отримати дивіденди.

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Водночас, відповідно до наявної інформації доходи, отримані нардепом, з яких сплачено податки за період з 1998 по 2015 роки, становлять 3,879 млн грн.

У зв’язку з цим прокуратура просила суд надати доступ до декларацій народного депутата, аби ‘ясувати, чи своєчасно та у повному обсязі були сплачені податки.

Проте суд тільки частково задовольнив клопотання прокуратури і дозволив вилучити у НАЗК тільки відомості з декларацій народного депутата за 2015 та 2016 , а саме інформацію про майновий стан і доходи декларанта.

Водночас народний депутат Тетяна Острікова в ефірі “112 Україна” сказала, що про кримінальне провадження дізналася з преси.

“Завтра, в перший робочий день, я особисто зранку відвідаю Генерального прокурор або іншу уповноважену особу для того, щоб отримати пояснення, що це за інформація. Я не вигравала в лотереї, я не отримувала спадків від дідусів, я завжди працювала в бізнесі і чесно сплачувала податки”, — наголосила вона.

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