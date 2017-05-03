ГПУ сообщила о подозрении четвертому участнику организованной группы по делу А.Войцехивського

В пресс-службе ГПУ отметили, что продолжается расследование фактов самовольного захвата земельных участков, использования их в 2004-2016 годах для незаконного строительства жилых и офисных комплексов, присвоение средств инвесторов в строительство под видом продажи квартир в незаконно построенных жилых домах (без документов на землю и проектов строительства, на городских коммуникациях и территориях учебных заведений).

"Установлено соучастников указанных действий. Так, в производстве 27.04.2017 сообщено о подозрении ч. 3 ст. 28 ч. 3, ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, совершенное организованной группой), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой) УК Украины четвертом участнику указанной организованной группы", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре сообщили, что направили в Печерский районный суд. Киева ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в пресс-службе отметили, что Генеральной прокуратурой Украины поддерживается государственное обвинение в уголовном производстве по обвинению А.Войцехивського и еще двух соучастников - руководителей подконтрольных ему предприятий, в совершении в составе организованной группы самовольного захвата земельных участков в г.. Киеве и самовольного строительства на них, присвоение средств граждан под видом инвестиций в жилье.

В частности, отметили в ГПУ, Апелляционный суд Киева отменил как незаконное постановление Деснянского районного суда Киева, который принял решение о возвращении прокурору обвинительного акта и назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, 9 декабря 2016 Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное производство в отношении застройщика Анатолия Войцехивского и еще двух соучастников - руководителей подконтрольных ему предприятий.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.3 ст.28, ч. ч.3,4 ст.197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.