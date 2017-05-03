ГПУ повідомила про підозру четвертому учаснику організованої групи у справі А.Войцехівського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру четвертому фігуранту справи злочинної організованої групи у кримінальному провадженні за обвинуваченням забудовника Анатолія Войцехівського, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
У прес-службі ГПУ зазначили, що триває розслідування фактів самовільного захоплення земельних ділянок, використання їх у 2004-2016 роках для незаконного будівництва житлових та офісних комплексів, привласнення коштів інвесторів в будівництво під виглядом продажу квартир у незаконно побудованих житлових будинках (без документів на землю та проектів будівництва, на міських комунікаціях та територіях закладів освіти).
“Встановлено співучасників указаних дій. Так, у провадженні 27.04.2017 повідомлено про підозру ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою) КК України четвертому учаснику вказаної організованої групи”, — поінформували у відомстві.
У прокуратурі повідомили, що направили до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також у прес-службі зазначили, що Генеральною прокуратурою України підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням А.Войцехівського та ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств, у вчиненні у складі організованої групи самовільного захоплення земельних ділянок у м. Києві та самовільного будівництва на них, привласнення коштів громадян під виглядом інвестицій у житло.
Зокрема, зауважили у ГПУ, Апеляційний суд Києва скасував як незаконну ухвалу Деснянського районного суду Києва, який ухвалив рішення про повернення прокурору обвинувального акту та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.
Нагадаємо, 9 грудня 2016 року Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальне провадження стосовно забудовника Анатолія Войцехівського та ще двох співучасників — керівників підконтрольних йому підприємств.
Їх підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч.3 ст.28, ч. ч.3,4 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.