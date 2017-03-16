Ю.Луценко рассказал, когда в суд передадут дела в отношении должностных лиц времен В.Януковича

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины передаст в суд дела в отношении заочного осуждения, в том числе и в отношении вооруженной преступной группировки экс-президента Виктора Януковича, не позднее ноября. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам в четверг, передает УНН.

"По этому закону могут быть осуждены только те, кто украл миллиарды, кто убил людей, кто предал государство и совершил другие особо тяжкие преступления и не менее 6 месяцев скрывается за границей. Этот закон направлен, я бы сказал, на воровскую элиту, которая сбежала из Украины ", - сказал Ю.Луценко.

При этом, по его словам, вопрос нельзя было до принятия документа урегулировать через Интерпол, так как он не объявлял в розыск тех, кто бежал в Крым или в зону АТО, поскольку с юридической точки зрения это территории Украины.

"Если бы сегодня депутаты не проголосовали, то 800 дел заочного осуждения, которые находятся на стадии досудебного следствия ГПУ, были бы закрыты. И 190 дел, включая дело Януковича, министра обороны РФ Шойгу и еще 18 генералов ВС РФ, включая десятками предателей-прокуроров, судей, депутатов Севастополя и Крыма, включая Курченко, Клименко, Табачника и другими членами ОПГ Януковича, были бы закрыты в судах ", - подчеркнул Ю.Луценко.

"Мы передадим эти дела не позднее ноября этого года", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор напомнил, что действие закона о заочном осуждении завершится с началом работы ГБР.

"Думаю, что это должно быть уже в этом году", - сказал он.

При этом, по его словам, в ноябре 2017 года ГПУ будет лишена функций следствия.

Напомним, 16 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который необходим для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича .

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