Ю.Луценко розповів, коли до суду передадуть справи щодо посадовців часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Генеральна прокуратура України передасть до суду справи щодо заочного засудження, зокрема і щодо озброєного злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича, не пізніше листопада. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам у четвер, передає УНН.
“По цьому закону можуть бути засуджені лише ті, хто вкрав міліарди, хто вбив людей, хто зрадив державу та вчинив інші особливо тяжкі злочини і не менше 6 місяців переховується за кордоном. Цей закон направлений, я б сказав, на злодійську еліту, яка втекла з України”, — сказав Ю.Луценко.
При цьому, за його словами, питання не можна було до прийняття документу врегулювати через Інтерпол, тому що він не оголошував у розшук тих, хто втік на територію Криму чи в зону АТО, оскільки з юридичного погляду це території України.
“Якби сьогодні депутати не проголосували, то 800 справ заочного засудження, які знаходяться на стадії досудового слідства ГПУ, були б закриті. І 190 справ, включно із справою Януковича, міністра оборони РФ Шойгу та ще 18 генералів ЗС РФ, включно з десятками зрадників-прокурорів, суддів, депутатів Севастополя та Криму, включно з Курченко, Клименко, Табачником та іншими членами ОЗУ Януковича, були б закриті в судах”, — підкреслив Ю.Луценко.
“Ми передамо ці справи не пізніше листопада цього року”, — сказав Ю.Луценко.
Генпрокурор нагадав, що дія закону про заочне засудження завершиться з початком роботи ДБР.
"Думаю, що це має бути ще цього року", - сказав він.
При цьому, за його словами, у листопаді 2017 року ГПУ буде позбавлена функцій слідства.
Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.