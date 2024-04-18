Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
varshavaВаршава
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  154069 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  190537 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  190766 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  158983 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116731 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128037 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139156 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137823 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124306 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103777 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

  •  4383 просмотра
В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

  •  6814 просмотра
Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

  •  6484 просмотра
россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

  •  6493 просмотра
Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

  •  8403 просмотра
Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

  •  6955 просмотра
Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

  •  6968 просмотра
Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

  •  7477 просмотра
Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

  •  7721 просмотра
У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

  •  19415 просмотра

Популярные

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  103877 просмотра
Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

Памела Андерсон и Лиам Нисон сыграют в римейке "Голого пистолета"

  •  80097 просмотра
В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

В Воздушных силах ВСУ ответили, почему рф атакует Прикарпатье

  •  81935 просмотра
Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

Спасатели эвакуировали 15 жителей дома и спасли котика во время пожара в Харькове - ГСЧС

  •  76301 просмотра
Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

Боррель: в ближайшие дни должны быть приняты решения для отправки в Украину большего количества ПВО

  •  62251 просмотра

Публикации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  103877 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

  •  153588 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  260617 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  271674 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  480111 просмотра

Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

Задержанному в Польше мужчине грозит до 8 лет заключения за сотрудничество с российскими спецслужбами и подготовку покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Война •   •  4383 просмотра
Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Российские власти задержали в оккупированном Крыму 12 членов группы "Белая мачта", обвинив их в связях с проукраинскими добровольческими формированиями, изъяв оружие, экстремистскую литературу и неонацистскую символику.

Война •   •  6814 просмотра
В оккупированной Керчи россияне задержали 12 предполагаемых "неонацистов" - росСМИ

Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

Зеленский встретился с представителями еврейской общины в Киеве накануне Песаха, поблагодарив их за поддержку борьбы Украины за свободу и подчеркнув важность борьбы за свободу, которую символизирует праздник Песах.

политика •   •  6484 просмотра
Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

россия может переместить свои ракетоносцы "Калибр" из Черного моря в Каспийское, чтобы защитить их от украинских атак, причем корветы типа "Буян-М" являются возможным вариантом из-за соответствующей инфраструктуры на каспийской военно-морской базе.

Война •   •  6493 просмотра
россия может перевести носители "Калибров" из Черного в Каспийское море: какие именно

Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

Германия и ее партнеры по НАТО могут предоставить Украине семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для усиления ее способности противостоять российским атакам.

Война •   •  8403 просмотра
Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Украина призывает не допустить российских дзюдоистов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины, к участию в чемпионате Европы-2024.

Война •   •  6955 просмотра
Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Андрей Сибига поблагодарил Японию за неизменную поддержку и 12 миллиардов долларов помощи Украине во время встречи с послом Японии Мацудой Кунинори.

Война •   •  6968 просмотра
Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Пророссийский активист Андрей Портнов, который находится под санкциями США и покинул Украину, в начале апреля 2024 года переоформил большое имение под Киевом на своих четырех несовершеннолетних детей.

политика •   •  7477 просмотра
Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

Украина разработала новый беспилотник дальнего радиуса действия с дальностью полета более 3 000 километров, способный достигать целей даже в российской сибири.

Война •   •  7721 просмотра
Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".

Война •   •  19415 просмотра
У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна