Готовил покушение на президента Украины: за сотрудничество с разведкой рф поляку грозит до 8 лет тюрьмы

Задержанному в Польше мужчине, которого подозревают в сотрудничестве с РФ и подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского грозит до 8 лет за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба Национальной прокуратуры Польши, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что Павел К. вышел на граждан рф, которые принимают непосредственное участие в войне в Украине, и по их заданию собирал и передавал российской военной разведке информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

Задержанному на территории Польши инкриминировали готовность действовать в пользу внешней разведки, квалифицировано по ст. 130 § 3 Уголовного кодекса. За содеянное предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что окружной суд Варшавы по ходатайству польской прокуратуры 18 апреля избрал Павелу К. меру пресечения в виде ареста.

Дополнение

В Польше также отметили активное сотрудничество Украины в этом вопросе. В Национальной прокуратуре говорят, что скоординированная деятельность польских и украинских служб позволила получить доказательства также за пределами Польши.

Напомним,

В Польше задержали мужчину, который сотрудничал с российской разведкой и помогал в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.