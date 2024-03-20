Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

Польские протестующие полностью приостанавливают движение всех категорий транспорта через пункт пропуска "Медика - Шегини" на границе с Украиной. Ориентировочно будут блокировать движение до 20:00 среды. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Внимание, по информации от польских пограничников, ориентировочно до 20:00 пропуск грузовиков и автобусов будет полностью приостановлен - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили. Однако для автомобилей на смежной стороне есть возможность объезда митингующих, указали в Госпогранслужбе.

Также в ведомстве попросили украинцев учесть эту информацию при планировании поездок через границу.

Напомним

Польские фермеры начали блокировать движение автобусов на пункте пропуска "Медика - Шегини".

Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков обратился к польскому министру внутренних дел Марцину Кервинскому из-за блокирования движения автобусов и заявил, что люди не могут быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране.