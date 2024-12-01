Горели торговые павильоны: в Киеве ликвидировали масштабный пожар

В ночь на 1 декабря в Оболонском районе столицы загорелись торговые павильоны. По состоянию на 11 утра воскресенья пожар уже удалось ликвидировать. Причины возгорания выясняют правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, горели торговые павильоны на площади около 300 кв. м. Пожар ликвидировали с участием 28 спасателей и 6 единиц техники.

Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители - говорится в сообщении спасателей.

Ранее

УНН сообщал, что в Оболонском районе на рынке горели киоски на площади 100 кв. м, пожар не связан с атакой.