Горели торговые павильоны: в Киеве ликвидировали масштабный пожар
Киев • УНН
В Киеве ночью загорелись торговые павильоны на площади 300 кв. м в Оболонском районе. Пожар ликвидирован силами 28 спасателей и 6 единиц техники, пострадавших нет.
В ночь на 1 декабря в Оболонском районе столицы загорелись торговые павильоны. По состоянию на 11 утра воскресенья пожар уже удалось ликвидировать. Причины возгорания выясняют правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, горели торговые павильоны на площади около 300 кв. м. Пожар ликвидировали с участием 28 спасателей и 6 единиц техники.
Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранители
Ранее
УНН сообщал, что в Оболонском районе на рынке горели киоски на площади 100 кв. м, пожар не связан с атакой.