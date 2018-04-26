Google закроет Play Music
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Музыкальная служба Google Play Music будет закрыта в угоду YouTube Remix — нового стримингового сервиса по подписке, который начнет работу позднее в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Droid-Life.
Remix будет действовать по модели, схожей со Spotify, предлагая пользователям слушать треки по запросу. Некоторые функции, включая просмотр музыкальных клипов, будут позаимствованы у самого YouTube. У Play Music новый сервис позаимствует систему рекомендаций, "умные" плей-листы, подборки песен в зависимости от времени суток и некоторые другие возможности.
Проект возглавляет бывший менеджер Warner Music и нынешний руководитель музыкального направления YouTube Лиор Коэн. По слухам, Google уже заключила необходимые соглашения со всеми крупнейшими звукозаписывающими лейблами.
В Google официально пока не подтверждают слияние "Play Музыки" с YouTube Remix. В пресс-службе компании только напомнили, что ранее объявляли об объединении продуктовых команд YouTube Music и Google Play, и отметили, что "сегодня для пользователей ничего не изменится".
Как сообщал УНН, компания Google планирует выпустить недорогой смартфон специально для рынков, которые остро реагируют на колебания цен.