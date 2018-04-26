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Google закриє Play Music

Київ • УНН

 • 14088 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Музична служба Google Play Music буде закрита на догоду YouTube Remix - нового стрімінгового сервісу по підписці, який почне роботу пізніше в цьому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Droid-Life.

Google закриє Play Music

Remix буде діяти за моделлю, схожою зі Spotify, пропонуючи користувачам слухати треки за запитом. Деякі функції, включаючи перегляд музичних кліпів, будуть запозичені у самого YouTube. У Play Music новий сервіс запозичить систему рекомендацій, "розумні" плей-листи, добірки пісень в залежності від часу доби і деякі інші можливості.

Проект очолює колишній менеджер Warner Music і нинішній керівник музичного напряму YouTube Ліор Коен. З чуток, Google вже уклала необхідні угоди з усіма найбільшими звукозаписними лейблами.

В Google офіційно поки не підтверджують злиття "Play Музики" з YouTube Remix. У прес-службі компанії тільки нагадали, що раніше оголошували про об'єднання продуктових команд YouTube Music і Google Play, і відзначили, що "сьогодні для користувачів нічого не зміниться".

Як повідомляв УНН, компанія Google планує випустити недорогий смартфон спеціально для ринків, які гостро реагують на коливання цін.

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