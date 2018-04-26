Google закриє Play Music
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Музична служба Google Play Music буде закрита на догоду YouTube Remix - нового стрімінгового сервісу по підписці, який почне роботу пізніше в цьому році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Droid-Life.
Remix буде діяти за моделлю, схожою зі Spotify, пропонуючи користувачам слухати треки за запитом. Деякі функції, включаючи перегляд музичних кліпів, будуть запозичені у самого YouTube. У Play Music новий сервіс запозичить систему рекомендацій, "розумні" плей-листи, добірки пісень в залежності від часу доби і деякі інші можливості.
Проект очолює колишній менеджер Warner Music і нинішній керівник музичного напряму YouTube Ліор Коен. З чуток, Google вже уклала необхідні угоди з усіма найбільшими звукозаписними лейблами.
В Google офіційно поки не підтверджують злиття "Play Музики" з YouTube Remix. У прес-службі компанії тільки нагадали, що раніше оголошували про об'єднання продуктових команд YouTube Music і Google Play, і відзначили, що "сьогодні для користувачів нічого не зміниться".
Як повідомляв УНН, компанія Google планує випустити недорогий смартфон спеціально для ринків, які гостро реагують на коливання цін.