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Гончарук рассказал, где можно будет приобрести лицензии на добычу недр

Киев • УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

Гончарук рассказал, где можно будет приобрести лицензии на добычу недр

"Поручил главам ОГА совместно с Госгеонедр разместить электронный "Инвестиционный атлас недропользователя" на официальных сайтах - в нем определен перечень объектов, которые могут заинтересовать инвесторов. Призвал органы местного самоуправления максимально приобщиться к наполнению Атласа и обеспечить предоставление конкретных инвестиционных предложений", - написал Гончарук.

По его словам, "обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимая история".

"Недра Украины" будут работать "исключительно в интересах украинского народа", - резюмировал он.

Ранее Гончарук заявил, что правительство приняло решение, благодаря чему, информация о недрах будет бесплатной и доступной для всех, кто планирует зарабатывать добычей полезных ископаемых.

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