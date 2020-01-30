Гончарук рассказал, где можно будет приобрести лицензии на добычу недр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Продажа лицензий на добычу недр будет происходить исключительно через е-аукционы Prozorro.Продажи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Поручил главам ОГА совместно с Госгеонедр разместить электронный "Инвестиционный атлас недропользователя" на официальных сайтах - в нем определен перечень объектов, которые могут заинтересовать инвесторов. Призвал органы местного самоуправления максимально приобщиться к наполнению Атласа и обеспечить предоставление конкретных инвестиционных предложений", - написал Гончарук.
По его словам, "обогащение коррупционеров за счет природных ископаемых - недопустимая история".
"Недра Украины" будут работать "исключительно в интересах украинского народа", - резюмировал он.
Ранее Гончарук заявил, что правительство приняло решение, благодаря чему, информация о недрах будет бесплатной и доступной для всех, кто планирует зарабатывать добычей полезных ископаемых.