Председателем фракции БПП избран А.Герасимов

"Только что на заседании Совета фракции новым председателем Фракции "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избран народный депутат Артур Герасимов. Против - 0 голосов, воздержались 3, в том числе, сам Артур Герасимов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Ирины Луценко , сегодня, 3 апреля, на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет избран новый председатель парламентской фракции БПП.