Головою фракції БПП обрано А.Герасимова (доповнена)

"Щойно на засіданні Ради фракції новим головою Фракції "Блок Петра Порошенка" у ВР майже одноголосно обрано народного депутата Артура Герасимова. Проти – 0 голосів, утрималися -3, в тому числі, сам Артур Герасимов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Ірини Луценко, сьогодні, 3 квітня, на засіданні за участю Президента України Петра Порошенка буде обрано нового голову парламентської фракції БПП.