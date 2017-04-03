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Головою фракції БПП обрано А.Герасимова (доповнена)

Головою фракції БПП обрано А.Герасимова (доповнена)

Київ • УНН

 • 16210 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Головою фракції Партії “Блок Петра Порошенка”обрано Артура Герасимова, передає УНН з посиланням на Facebook БПП.

"Щойно на засіданні Ради фракції новим головою Фракції "Блок Петра Порошенка" у ВР майже одноголосно обрано народного депутата Артура Герасимова. Проти – 0 голосів, утрималися -3, в тому числі, сам Артур Герасимов", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Ірини Луценко, сьогодні, 3 квітня, на засіданні за участю Президента України Петра Порошенка буде обрано нового голову парламентської фракції БПП.

Українські Національні Новини

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