Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме

Детали
Документ подписали представители Германии, Австралии, Великобритании, Греции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии. Они призвали вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и приложить усилия к восстановлению уважения и доверия со стороны жителей республики.
Контекст
Ранее в этот же день несколько десятков демонстрантов в Мьянме были застрелены силовиками на фоне Дня Вооруженных сил. Митингующие против госпереворота заполнили улицы Янгона, Мандалая и других городов, несмотря на предупреждения военных о возможном открытии огня на поражение. Местная правозащитная организация “Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP) сообщила о гибели около 90 человек, новостной сайт Myanmar Now насчитал 114 убитых. По сведениям ООН, среди погибших были несовершеннолетние. Таким образом, день 27 марта стал самым кровопролитным с начала протестов против власти путчистов.
США потрясены кровопролитием в Мьянме
Между тем Госдеп США выразил глубокое потрясение гибелью многих протестующих в Мьянме от рук сил безопасности. Военная хунта, захватившая власть в стране, способна принести в жертву жизнь множества соотечественников ради служения небольшой группе лиц, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 27 марта. Глава Госдепартамента принес глубокие соболезнования семьям погибших.
Военный переворот в Мьянме
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.
Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.
Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.