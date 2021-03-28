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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 11231 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 22451 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191093 просмотра

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Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме

Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме

Киев  •  УНН

 • 14694 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Главнокомандующие вооруженных сил 12 стран осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия против протестующих. Профессиональная армия отвечает требованиям международного стандарта поведения и несет ответственность за защиту народа, которому служит, а не за причинение ему вреда, говорится в совместном заявлении, обнародованном в субботу, 27 марта, передает УНН.

Детали

Документ подписали представители Германии, Австралии, Великобритании, Греции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии. Они призвали вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и приложить усилия к восстановлению уважения и доверия со стороны жителей республики.

Контекст

Ранее в этот же день несколько десятков демонстрантов в Мьянме были застрелены силовиками на фоне Дня Вооруженных сил. Митингующие против госпереворота заполнили улицы Янгона, Мандалая и других городов, несмотря на предупреждения военных о возможном открытии огня на поражение. Местная правозащитная организация “Ассоциация помощи политзаключенным” (AAPP) сообщила о гибели около 90 человек, новостной сайт Myanmar Now насчитал 114 убитых. По сведениям ООН, среди погибших были несовершеннолетние. Таким образом, день 27 марта стал самым кровопролитным с начала протестов против власти путчистов.

США потрясены кровопролитием в Мьянме

Между тем Госдеп США выразил глубокое потрясение гибелью многих протестующих в Мьянме от рук сил безопасности. Военная хунта, захватившая власть в стране, способна принести в жертву жизнь множества соотечественников ради служения небольшой группе лиц, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 27 марта. Глава Госдепартамента принес глубокие соболезнования семьям погибших.

Военный переворот в Мьянме

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

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