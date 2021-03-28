Головнокомандувачі ЗС 12 країн засудили насильство в М'янмі

Деталі

Документ підписали представники Німеччини, Австралії, Великої Британії, Греції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Нової Зеландії, США, Південної Кореї і Японії. Вони закликали Збройні сили М’янми припинити насильство і докласти зусиль до відновлення поваги і довіри з боку жителів республіки.

Контекст

Раніше в цей же день кілька десятків демонстрантів в М’янмі були застрелені силовиками на тлі Дня Збройних сил. Мітингувальники проти держперевороту заповнили вулиці Янгона, Мандалая і інших міст, не дивлячись на попередження військових про можливе відкриття вогню на враження. Місцева правозахисна організація “Асоціація допомоги політв’язням” (AAPP) повідомила про загибель близько 90 осіб, новинний сайт Myanmar Now нарахував 114 убитих. За відомостями ООН, серед загиблих були неповнолітні. Таким чином, день 27 березня став найбільш кровопролитним з початку протестів проти влади путчистів.

США приголомшені кровопролиттям в М’янмі

Тим часом Держдеп Сполучених Штатів висловив глибоке потрясіння загибеллю багатьох протестувальників в М’янмі від рук сил безпеки. Військова хунта, що захопила владу в країні, здатна принести в жертву життя безлічі співвітчизників заради служіння невеликій групі осіб, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в суботу, 27 березня. Глава Держдепартаменту приніс глибокі співчуття сім’ям загиблих.

Військовий переворот у М’янмі

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет.