Главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева

"Я думаю, что трансфер А.Караваева является хорошим для нас ... мы получили очень хорошего игрока", - прокомментировал Д.Адвокат переход украинца в клуб.

Напомним, А.Караваев отличился дебютным голом за "Фенербахче" .

Как сообщал УНН, "Фенербахче" взял в аренду у "Шахтера" А.Караваева до конца текущего сезона .