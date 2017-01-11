Главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Главный тренер турецкого клуба "Фенербахче" Дик Адвокат доволен трансфером украинца Александра Караваева, передает УНН со ссылкой на Futbol Arena.
"Я думаю, что трансфер А.Караваева является хорошим для нас ... мы получили очень хорошего игрока", - прокомментировал Д.Адвокат переход украинца в клуб.
Напомним, А.Караваев отличился дебютным голом за "Фенербахче" .
Как сообщал УНН, "Фенербахче" взял в аренду у "Шахтера" А.Караваева до конца текущего сезона .