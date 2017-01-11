Головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Головний тренер турецького клубу “Фенербахче” Дік Адвокат задоволений трансфером українця Олександра Караваєва, передає УНН з посиланням на Futbol Arena.
"Я думаю, що трансфер О.Караваєва є хорошим для нас...ми отримали дуже хорошого гравця", – прокоментував Д.Адвокат перехід українця до клубу.
Нагадаємо, О.Караваєв відзначився дебютним голом за "Фенербахче".
Як повідомляв УНН, “Фенербахче” взяв в оренду у “Шахтаря” О.Караваєва до кінця поточного сезону.