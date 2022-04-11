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Главный дипломат ЕС назвал войну в Украине "большой неудачей" для россии

Киев • УНН

 • 127239 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В понедельник главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что вторжение россии в Украину было "большим провалом российской армии". Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Главный дипломат ЕС назвал войну в Украине "большой неудачей" для россии

Цитата

"Они пытались завоевать Киев, и их отбросили. Теперь они покинули Киев, видят, что взять столицу им невозможно", — заявил на пресс-конференции в Люксембурге Боррель.

"Они перегруппировывают свои войска на востоке, и украинцы очень уверены, что они собираются начать большое наступление на Донбассе рядом со своими базами материально-технического снабжения", — добавил он.

Детали

Боррель также охарактеризовал вторжение как "ужас".

"После русской армии остались убитые мирные жители, разрушенные города, беспорядочные бомбежки, подобные тому, что мы видим на вокзале (в Краматорске). Мы очень обеспокоены человеческими последствиями этой войны", — добавил он.

Боррель также сказал, что "ничего не подлежит обсуждению", когда речь идет о новых санкциях против россии, в частности в отношении нефти и газа, но в понедельник решение еще не было принято.

"Некоторым государствам-членам, которые не используют российский газ, легко сказать, что они не готовы использовать российский газ, но другим, сильно зависимым, это не так просто", — отметил дипломат.

Он добавил, что страны-члены ЕС продолжают обсуждать, как применять санкции и как избежать "лазеек".

Боррель также говорил о растущей проблеме глобальной продовольственной безопасности и сказал, что Кремль "активно перекладывает вину".

"Русские возлагают ответственность за недостаток продовольствия и рост цен на санкции, хотя это не санкции. Это россия сеет бомбы на поля Украины, а российские военные корабли блокируют корабли, полные пшеницы, которые не могут выйти из украинских гаваней", — указал он. - Они бомбят украинские города и провоцируют голод в мире".

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