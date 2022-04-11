Головний дипломат ЄС назвав війну в Україні "великою невдачею" для росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У понеділок головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що вторгнення росії в Україну було "великим провалом російської армії". Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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"Вони намагалися завоювати Київ, і їх відкинули. Тепер вони покинули Київ, бачать, що взяти столицю їм неможливо", — заявив на пресконференції в Люксембурзі Боррель.
"Вони перегруповують свої війська на сході, і українці дуже впевнені, що вони збираються розпочати великий наступ на Донбасі поряд зі своїми базами матеріально-технічного постачання", — додав він.
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Боррель також охарактеризував вторгнення як "жах".
"Після російської армії залишилися вбиті мирні жителі, зруйновані міста, безладні бомбардування, подібні до того, що ми бачимо на вокзалі (у Краматорську). Ми дуже стурбовані людськими наслідками цієї війни", — додав він.
Боррель також сказав, що "нічого не підлягає обговоренню", коли йдеться про нові санкції проти росії, зокрема щодо нафти та газу, але в понеділок рішення ще не було ухвалене.
"Деякім державам-членам, які не використовують російський газ, легко сказати, що вони готові не використовувати російський газ, але іншим, сильно залежним, це не так просто", — зауважив дипломат.
Він додав, що країни-члени ЄС продовжують обговорювати, як застосовувати санкції та як уникнути "лазівок".
Боррель також говорив про зростаючу проблему глобальної продовольчої безпеки і сказав, що Кремль "активно перекладає вину".
"Росіяни покладають відповідальність за нестачу продовольства та зростання цін на санкції, хоча це не санкції. Це росія сіє бомби на поля України, а російські військові кораблі блокують кораблі, повні пшениці, які не можуть вийти з українських гаваней", — вказав він. — Вони бомбять українські міста і провокують голод у світі".