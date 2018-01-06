Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

“Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси старательно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением, авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с завалом необслуженных рейсов, накопившиеся по мере восстановления графика авиасообщение после бури в четверг”, - уточнила в своем Twitter администрация аэропорта штата Нью-Йорк.

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Она предупредила пассажиров о необходимости выезжать в воздушную гавань раньше. Это обусловлено пробками на подъезде к аэропорту. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе воздушной гавани температура воздуха опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375.

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Как ранее сообщало УНН, в Соединенных Штатах Америки за сильных морозов и снежный шторм погибли по меньшей мере 16 человек. Отмечается, что из-за непогоды более 13 000 людей вдоль восточного побережья остались без электроснабжения. Тысячи рейсов были отменены. Из-за сильных снегопадов в Китае закрыли три аэропорта , а еще в девяти возникли задержки рейсов.