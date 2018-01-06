Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 31197 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 73935 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 94661 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 108442 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 130121 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 153279 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 117559 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137373 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188995 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288767 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 148871 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58074 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 219918 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 48971 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 163711 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 164862 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 221098 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 433800 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 388661 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 473398 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 21895 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 22065 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 31455 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 49756 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58806 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

Киев • УНН

 • 9788 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Диспетчеры американского аэропорта имени Джона Кеннеди ограничивают число прибывающих в Нью-Йорк пассажирских самолетов из-за сокращения пропускной способности воздушной гавани и необходимости обслужить пассажиров отбывающих рейсов. Ограничения работы аэропорта вызванные снегопадом. Об этом сообщила 6 января администрация воздушной гавани, информирует УНН.

Главный аэропорт Нью-Йорка ограничивает прием рейсов, чтобы отправить больше пассажиров

“Управление воздушных и морских портов штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси старательно взаимодействует с Федеральным авиационным управлением, авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди. Это будет продолжаться, пока не откроется достаточное количество секций, чтобы справиться с завалом необслуженных рейсов, накопившиеся по мере восстановления графика авиасообщение после бури в четверг”, - уточнила в своем Twitter администрация аэропорта штата Нью-Йорк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате снегопадов в Китае погибли 10 человек

Она предупредила пассажиров о необходимости выезжать в воздушную гавань раньше. Это обусловлено пробками на подъезде к аэропорту. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе воздушной гавани температура воздуха опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады через снежный шторм

Как ранее сообщало УНН, в Соединенных Штатах Америки за сильных морозов и снежный шторм погибли по меньшей мере 16 человек. Отмечается, что из-за непогоды более 13 000 людей вдоль восточного побережья остались без электроснабжения. Тысячи рейсов были отменены. Из-за сильных снегопадов в Китае закрыли три аэропорта , а еще в девяти возникли задержки рейсов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41