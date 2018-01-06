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Головний аеропорт Нью-Йорка обмежує прийом рейсів, щоб відправити більше пасажирів

Київ • УНН

 • 9788 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Диспетчери американського аеропорту імені Джона Кеннеді обмежують число прибуваючих у Нью-Йорк пасажирських літаків через скорочення пропускної здатності повітряної гавані і необхідності обслужити пасажирів відбуваючих рейсів. Обмеження роботи аеропорту викликані снігопадом. Про це повідомила 6 січня адміністрація повітряної гавані, інформує УНН

Головний аеропорт Нью-Йорка обмежує прийом рейсів, щоб відправити більше пасажирів

“Управління повітряних і морських портів штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі старанно взаємодіє з Федеральним авіаційним управлінням, авіакомпаніями і операторами окремих терміналів, щоб обмежити число рейсів, які прибувають в аеропорт імені Джона Кеннеді. Це буде тривати, поки не відкриється достатню кількість секцій, щоб впоратися з завалом необслужених рейсів, що накопичилися в міру відновлення графіка авіасполучення після бурі в четвер”, — уточнила в своєму Twitter адміністрація аеропорту штату Нью-Йорк.

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Вона попередила пасажирів про необхідність виїжджати у повітряну гавань раніше. Це обумовлено пробками на під’їзді до аеропорту. Як повідомила Національна метеорологічна служба США, в районі повітряної гавані температура повітря опустилася до мінус 13 градусів, що є рекордно низьким показником для 6 січня. За даними спеціалізованого онлайн-порталу FlightAware, що відслідковує пересування повітряних суден, аеропорт імені Джона Кеннеді в суботу скасував 78 рейсів і відклав 375.

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Як раніше повідомляло УНН, у Сполучених Штатах Америки через сильні морози і сніговий шторм загинуло щонайменше 16 людей. Зазначається, що через негоду більше 13 тисяч людей уздовж східного узбережжя залишилися без електропостачання. Тисячі рейсів були скасовані. Через сильні снігопади в Китаї закрили три аеропорти, а ще у дев'ятьох виникли затримки рейсів.

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