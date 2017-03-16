Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение

"Как мы увидели в последние недели, ситуация в области безопасности остается крайне нестабильной. СММ находится там для наблюдения за прекращением огня. Однако, наблюдатели сообщают о нарушениях каждый день, при этом в некоторые дни количество нарушений превышает тысячу. Я призываю стороны выполнить свое обязательство выполнять Минские соглашения. Это включает в себя строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленный вывод тяжелого оружия", - сказал С.Курц.

Глава СММ ОБСЕ также приветствовал решение о продлении мандата миссии на Донбассе еще на год.

Как сообщал УНН, 16 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года.