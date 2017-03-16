Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43542 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105474 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120889 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179993 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131304 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125548 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117845 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106548 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение

Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе вывести вооружение

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц выразил обеспокоенность тем, что ситуация на Донбассе в последние недели остается нестабильной, поэтому призвал стороны конфликта соблюдать режим тишины и вывести вооружение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Как мы увидели в последние недели, ситуация в области безопасности остается крайне нестабильной. СММ находится там для наблюдения за прекращением огня. Однако, наблюдатели сообщают о нарушениях каждый день, при этом в некоторые дни количество нарушений превышает тысячу. Я призываю стороны выполнить свое обязательство выполнять Минские соглашения. Это включает в себя строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленный вывод тяжелого оружия", - сказал С.Курц.

Глава СММ ОБСЕ также приветствовал решение о продлении мандата миссии на Донбассе еще на год.

Как сообщал УНН, 16 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года.

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