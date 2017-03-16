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Голова ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі вивести озброєння

Голова ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі вивести озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чинний голова ОБСЄ Себастьян Курц висловив стурбованість тим, що ситуація на Донбасі останніми тижнями залишається нестабільною, тому закликав сторони конфлікту дотримуватись режиму тиші та вивести озброєння, передає УНН з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Як ми побачили в останні тижні, ситуація в області безпеки залишається вкрай нестабільною. СММ перебуває там для спостереження за припиненням вогню. Проте, спостерігачі повідомляють про порушення щодня, при цьому в деякі дні кількість порушень перевищує тисячу. Я закликаю сторони виконати своє зобов’язання виконувати Мінські угоди. Це включає в себе суворе дотримання режиму припинення вогню і негайне виведення важкої зброї", - сказав С.Курц.

Голова СММ ОБСЄ також привітав рішення про продовження мандату місії на Донбасі ще на рік.

Як повідомляв УНН, 16 березня постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної місії зі спостереження в Україні на один рік до 31 березня 2018 року.

Українські Національні Новини

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