Глава Нацполиции предостерег митингующих под ВР от провокаций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев предостерег митингующих от любых провокационных действий со стороны активно настроенных граждан на площади Конституции в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Обращаюсь к участникам митинга, который происходит на площади Конституции в Киеве. Полиция предостерегает от любых провокационных действий со стороны активно настроенных граждан. Возможны провокации как к самим участникам митинга, так и по прохожих", - написал он.
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С.Князев напомнил ситуацию, которая случилась 24 августа этого года по улице Грушевского, когда радикально настроенные молодые применили боевую гранату и получили ранения три человека.
"Призываю граждан соблюдать закон, а полиция, в свою очередь, обеспечит охрану публичной безопасности во время массовых мероприятий", - резюмировал председатель Нацполиции.
Напомним, полиция задержала 5 человек, которые препятствовали правоохранителям в вывозе Саакашвили.