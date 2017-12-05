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Голова Нацполіції застеріг мітингувальників під ВР від провокацій

Голова Нацполіції застеріг мітингувальників під ВР від провокацій

Київ • УНН

 • 11431 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв застеріг мітингувальників від будь-яких провокативних дій з боку активно налаштованих громадян на площі Конституції у Києві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Звертаюсь до учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції у Києві. Поліція застерігає від будь-яких провокативних дій збоку активно налаштованих громадян. Можливі провокації як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Колона активістів на чолі з Саакашвілі рушила до Верховної Ради

С.Князєв нагадав ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату і зазнали поранень троє осіб.

“Закликаю громадян дотримуватися закону, а поліція, у свою чергу, забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів”, — резюмував голова Нацполіції.

Нагадаємо, поліція затримала 5 осіб, які перешкоджали правоохоронцям у вивезенні Саакашвілі.

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