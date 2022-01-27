Глава МИД Германии Бербок допускает введение санкций против "Северного потока - 2"

КИЕВ. 27 января. УНН. Среди мер реагирования на возможное вторжение России в Украину рассматриваются санкции в отношении достроенного, но не введенного в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Выступая в бундестаге в четверг, 27 января, Бербок снова пригрозила России жестким ответом на дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной. Об этом пишет DW, передает УНН.