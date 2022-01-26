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У Газпромі заявили про заснування дочірньої компанії для німецької ділянки газопроводу “Північний потік-2”

У Газпромі заявили про заснування дочірньої компанії для німецької ділянки газопроводу “Північний потік-2”

Київ • УНН

 • 26093 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У “Газпромі” заявили про заснування компанії Gas for Europe GmbH для німецької ділянки газопроводу “Північний потік — 2”, передає УНН із посиланням на повідомлення Газпрому.

Деталі

"Nord Stream 2 AG заснувала німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Нова компанія стане власником та оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу “Північний потік — 2”, розташованої в німецьких територіальних водах, та майданчика берегових об’єктів у місті Любмін як незалежний оператор транспортної системи відповідно до Закону про енергетичне господарство ФРН (Energiewirtschaftsgeset )", - йдеться у повідомленні.

У Газпромі додали, що у заяві, опублікованій Федеральним мережевим агентством Німеччини (BNetzA) у листопаді 2021 року, йдеться, що заснування дочірньої компанії є необхідною умовою для сертифікації відповідно до Закону про енергетичне господарство ФРН.

Головний офіс компанії Gas for Europe GmbH розташований у місті Шверін.

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Доповнення

Газопровід "Північний потік-2", яким керує російський “Газпром”, було завершено у вересні, і він чекає на остаточну сертифікацію від німецького мережевого агентства, яке заявило, що в першій половині 2022 року жодного рішення ухвалено не буде.

Трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, яким керує російська державна газова компанія "Газпром", німецькі регулюючі органи можуть схвалити в середині року, сподівається і виконавчий директор Uniper, однієї з п'яти європейських енергетичних компаній, які допомагають фінансувати трубопровід.

Сполучені Штати, а також деякі європейські країни, включаючи Україну та Польщу, виступають проти трубопроводу, який у тому числі позбавить Київ отримання оплати за транзит, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.

Так, Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і подорожчання газу. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко йти вгору.

Різке зростання цін на енергоносії в поєднанні з недопоставками викликали звинувачення з боку європейських офіційних осіб в тому, що Росія обмежує поставки, щоб чинити тиск на владу з метою сертифікації нового трубопроводу. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити поставки газу, сказавши, що “Північний потік-2” може бути запущений “на наступний день після” такого схвалення.

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