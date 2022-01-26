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В Газпроме заявили об учреждении дочерней компании для немецкого участка газопровода “Северный поток-2”

В Газпроме заявили об учреждении дочерней компании для немецкого участка газопровода “Северный поток-2”

Киев • УНН

 • 26087 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В “Газпроме” заявили об учреждении компании Gas for Europe GmbH для немецкого участка газопровода “Северный поток — 2”, передает УНН со ссылкой на сообщение Газпрома.

Детали

"Nord Stream 2 AG основала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода “Северный поток — 2”, расположенного в немецких территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин как независимый оператор транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgeset )", - говорится в сообщении.

В Газпроме добавили, что в заявлении, опубликованном федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, говорится, что учреждение дочерней компании является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Главный офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин.

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Дополнение

Газопровод "Северный поток-2", которым руководит российский “Газпром”, было завершено в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения принято не будет.

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется и исполнительный директор Uniper, одного из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, что в том числе лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.

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