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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Голова МЗС Німеччини Бербок допускає запровадження санкцій проти "Північного потоку - 2"

Голова МЗС Німеччини Бербок допускає запровадження санкцій проти "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

 • 14444 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Серед заходів реагування на можливе вторгнення Росії в Україну розглядаються санкції щодо добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік – 2", заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Виступаючи у бундестазі у четвер, 27 січня, Бербок знову пригрозила Росії жорсткою відповіддю на подальшу ескалацію конфлікту з Україною. Про це пише DW, передає УНН.

Цитата

"У разі нової агресії у нашому розпорядженні є широкий спектр відповідей, у тому числі "Північний потік -2", - вказала глава МЗС ФРН. Водночас Бербок висловила готовність продовжувати діалог з Москвою, і наголосила: "Хто розмовляє, той не стріляє".

Деталі

Водночас вона нагадала про жорстку позицію Заходу, який вважає неприпустимою нову військову агресію проти України.

"Основні засади європейського світопорядку не можуть бути предметом переговорів", - заявила Анналена Бербок.

Вона також рішуче розкритикувала дії Росії щодо України.

"Важко розцінювати не як загрозу, коли до українського кордону без зрозумілих причин стягуються сотні тисяч солдатів на танках та артилерійських установках", - зазначила німецький міністр.

Доповнення

Газопровід "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною не запуститься, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Я хочу внести ясність: якщо Росія так чи інакше вторгнеться в Україну, "Північний потік - 2" не рухатиметься вперед, - сказав він у середу. - Я не збираюся вдаватися до подробиць. Ми працюватимемо з Німеччиною, щоб гарантувати, що він не просунеться вперед".

США, Німеччина та інші європейські країни заявили, що Росії доведеться заплатити високу економічну ціну, якщо вона вторгнеться в Україну. Але те, якою має бути ця ціна і і чи має вона включати питання про трубопровод "Північний потік - 2", - є предметом суперечок.

Nord Stream 2 AG, консорціум, що володіє газопроводом "Північний потік - 2", оголосив про створення в Німеччині дочірньої компанії Gas for Europe GmbH. Цей крок наближає трубопровід до схвалення німецькими регулюючими органами.

Федеральне мережеве агентство Німеччини призупинило процедуру сертифікації трубопроводу в листопаді, заявивши, що німецьке законодавство вимагає, щоб оператором транспортної мережі була німецька компанія.

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