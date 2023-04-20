Глава КСУ пригласил докладчиков Венецианской Комиссии посетить Украину в контексте закона о нацменьшинствах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская сторона пригласила докладчиков и экспертов Венецианской Комиссии прибыть в Украину и встретиться с заинтересованными сторонами для лучшего понимания состояния ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.
Сообщается, что 20 апреля состоялась встреча (онлайн) исполняющего обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого с докладчиками и экспертами Европейской Комиссии „За демократию через право“ (Венецианской Комиссии) Региной Кинер (Швейцария), Яном Велерсом (Бельгия), Шнутцом Дюром заместителем секретаря Венецианской Комиссии, а также руководителем отдела по вопросам выборов и политических партий Секретариата Венецианской Комиссии Пьером Гарроном.
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«Встреча состоялась в контексте подготовки Венецианской Комиссией заключения на запрос председателя Мониторингового комитета ПАСЕ от 30 января 2023 года относительно принятого 13 декабря 2022 года Закона Украины “О национальных меньшинствах (сообществах) Украины”. Проект заключения планируют вынести на утверждение на 135-й пленарной сессии Комиссии 9–10 июня 2023 года», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что украинская сторона пригласила докладчиков и экспертов Венецианской Комиссии прибыть с визитами в Украину и встретиться с заинтересованными сторонами для лучшего понимания состояния ситуации с обеспечением прав национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов.
Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за конструктивное общение и отметили важность поддержания постоянного диалога для обмена мнениями.
Дополнение
Румыния имеет замечания к закону о нацменьшинствах в Украине.