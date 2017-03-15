Глава Дубровицкого района Ровенской области Н.Петрушко вступил в должность

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 43390 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105430 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120845 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131271 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125529 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117834 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107573 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103923 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Глава Дубровицкого района Ровенской области Н.Петрушко вступил в должность

Глава Дубровицкого района Ровенской области Н.Петрушко вступил в должность

Киев  •  УНН

 • 10857 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 15 марта. УНН. Новым главой Дубровицкой районной государственной администрации назначили Николая Петрушко. Сегодня он приступает к исполнению своих обязанностей, ведь вчера соответствующее распоряжение подписал Президент, сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.

Н.Петрушко занял должность, согласно результатам конкурсного отбора. Новый глава одного из янтарных районов будет работать с испытательным сроком в 3 месяца.

Ранее Н.Петрушко возглавлял коммунальное предприятие "Теплосервис" в райцентре Дубровица.

Напомним, 11 ноября стали известны победители конкурса Национального агентства по вопросам труда на должность главы Млынивской, Березнивской и Дубровицкой райгосадминистраций.

По результатам собеседования и тестирования Млынивским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.

Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.

Пятеро претендовали на должность главы Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.

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