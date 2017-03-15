Глава Дубровицкого района Ровенской области Н.Петрушко вступил в должность
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 марта. УНН. Новым главой Дубровицкой районной государственной администрации назначили Николая Петрушко. Сегодня он приступает к исполнению своих обязанностей, ведь вчера соответствующее распоряжение подписал Президент, сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
Н.Петрушко занял должность, согласно результатам конкурсного отбора. Новый глава одного из янтарных районов будет работать с испытательным сроком в 3 месяца.
Ранее Н.Петрушко возглавлял коммунальное предприятие "Теплосервис" в райцентре Дубровица.
Напомним, 11 ноября стали известны победители конкурса Национального агентства по вопросам труда на должность главы Млынивской, Березнивской и Дубровицкой райгосадминистраций.
По результатам собеседования и тестирования Млынивским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.
Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.
Пятеро претендовали на должность главы Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.