Глава Дубровицкого района Ровенской области Н.Петрушко вступил в должность

Н.Петрушко занял должность, согласно результатам конкурсного отбора. Новый глава одного из янтарных районов будет работать с испытательным сроком в 3 месяца.

Ранее Н.Петрушко возглавлял коммунальное предприятие "Теплосервис" в райцентре Дубровица.

Напомним, 11 ноября стали известны победители конкурса Национального агентства по вопросам труда на должность главы Млынивской, Березнивской и Дубровицкой райгосадминистраций.

По результатам собеседования и тестирования Млынивским районом будет руководить 47-летний помощник народного депутата Петр Рухер. Он выиграл отбор у пяти претендентов.

Дубровицкой РГА хотели управлять шесть человек. Конкурсная комиссия выбрала победителем 43-летнего Николая Петрушко, который работает директором местного коммунального предприятия.

Пятеро претендовали на должность главы Березнивской РГА. Комиссия предпочтение предоставила 39-летнему Виталию Люшину, который работает техническим директором коммерческой структуры.