Голова Дубровицького району Рівненщини М.Петрушко заступив на посаду
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Новим головою Дубровицької районної державної адміністрації призначили Миколу Петрушка. Сьогодні він приступає до виконання своїх обов’язків, адже вчора відповідне розпорядження підписав Президент, повідомили УНН у прес-службі Рівненськоі ОДА.
М.Петрушко зайняв посаду, згідно з результатами конкурсного відбору. Новий голова одного з бурштинових районів працюватиме з іспитовим терміном у 3 місяці.
Раніше М.Петрушко очолював комунальне підприємство «Теплосервіс» у райцентрі Дубровиця.
Нагадаємо, 11 листопада стали відомі переможці конкурсу Національного агентства з питань праці на посаду голів Млинівської, Березнівської та Дубровицької райдержадміністрацій.
За результатами співбесіди та тестування Млинівським районом керуватиме 47-річний помічник народного депутата Петро Рухер. Він виграв відбір у п’яти претендентів.
Дубровицькою РДА хотіли керувати шестеро осіб. Конкурсна комісія обрала переможцем 43-річного Миколку Петрушка, який працює директором місцевого комунального підприємства.
П’ятеро претендували на посаду голови Березнівської РДА. Комісія перевагу надала 39-річному Віталію Люшину, який працює технічним директором комерційної структури.