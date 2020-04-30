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Глава ГСЧС обратился к украинцам из-за пожаров в экосистемах

Глава ГСЧС обратился к украинцам из-за пожаров в экосистемах

Киев  •  УНН

 • 12786 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал украинцев прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению новых очагов пожаров. Об этом он сообщил в своем видеообращении, информирует УНН.

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, выжигать растительные остатки, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тыс. пожаров в природных экосистемах, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. А площадь, пройденная огнем - увеличилась в 3 раза и составляет 60 тыс. га. И это без учета пожаров в зоне отчуждения и пожаров в Житомирской области. И все это из-за человеческого фактора", - сообщил глава ГСЧС.

По его словам, огонь очень часто возникает из-за сожжения на частных территориях и вызывает огромные убытки для природного фонда.

"Давайте отнесемся к этой ситуации ответственно. Мы очень рассчитываем на ваше понимание", - подытожил глава ГСЧС.

Как сообщалось ранее в УНН, в Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров.

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