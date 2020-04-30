Голова ДСНС звернувся до українців через пожежі в екосистемах

ukru
Ексклюзив
08:24 • 56653 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 104012 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 107334 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 167223 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 138973 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147192 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148421 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129314 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183276 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126305 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 32834 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 126213 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 112429 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 112669 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100164 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 56653 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 104013 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 107335 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 100164 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 133463 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 105532 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106083 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 123712 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140183 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 138156 перегляди
Актуальне
Голова ДСНС звернувся до українців через пожежі в екосистемах

Голова ДСНС звернувся до українців через пожежі в екосистемах

Київ • УНН

 • 12791 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав українців припинити випалення сухостою і сміття, оскільки це призводить до виникнення нових осередків пожеж. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, інформує УНН

"Від себе особисто і багатотисячного колективу рятувальників звертаюсь до всіх громадян з проханням: припиніть, будь ласка, випалювати рослинні залишки, траву і сміття. У нашій державі вже з початку року виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у 1,5 рази більше, ніж у минулому році. А площа, пройдена вогнем - збільшилась у 3 рази і становить 60 тис. га. І це без урахування пожеж у зоні відчудження і пожеж у Житомирській області. І все це через людський фактор", - повідомив голова ДСНС.

За його словами, вогонь дуже часто виникає через спалення на приватних територіях і викликає величезні збитки для природного фонду. 

"Давайте поставимось до цієї ситуації відповідально. Ми дуже розраховуємо на ваше розуміння", - підсумував очільник ДСНС. 

Як повідомлялося раніше в УНН, у Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32