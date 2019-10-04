Голкипер сборной Украины попал в число молодых звезд Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Вратарь национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин получил место в символической сборной испанской Примеры среди игроков моложе 21 года, сообщает УНН со ссылкой на Marca.
20-летний голкипер из Украины права на которого принадлежат "Реалу" (на правах аренды выступает за "Вальядолид") вместе с еще двумя игроками "Вальядолида" вошел в символическую сборную:
Вратарь - Лунин
Защитники: Эмерсон ("Бетис"), Салис, Порро (оба - "Вальядолид")
Полузащитники: Едегор ("Реал Сосьедад"), Куба ("Мальорка"), Канг Ли ("Валенсия"), Бельтран ("Сельта")
Нападающие: Ансуи Фати ("Барселона"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Винисиус Жуниор ("Реал").
Примечательно, что Marca также составила символическую сборную ветеранов лиги в которую попали игроки от 34 лет (Альбиоль, Хоакин, Модрич, Касорла, Сольдадо и другие).
Добавим также, в нынешнем сезоне Лунин не провёл ни одного официального матча за "Вальядолид".