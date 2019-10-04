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Голкипер сборной Украины попал в число молодых звезд Примеры

Киев • УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Вратарь национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин получил место в символической сборной испанской Примеры среди игроков моложе 21 года, сообщает УНН со ссылкой на Marca.

Голкипер сборной Украины попал в число молодых звезд Примеры

20-летний голкипер из Украины права на которого принадлежат "Реалу" (на правах аренды выступает за "Вальядолид") вместе с еще двумя игроками "Вальядолида" вошел в символическую сборную:

Вратарь - Лунин

Защитники: Эмерсон ("Бетис"), Салис, Порро (оба - "Вальядолид")

Полузащитники: Едегор ("Реал Сосьедад"), Куба ("Мальорка"), Канг Ли ("Валенсия"), Бельтран ("Сельта")

Нападающие: Ансуи Фати ("Барселона"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Примечательно, что Marca также составила символическую сборную ветеранов лиги в которую попали игроки от 34 лет (Альбиоль, Хоакин, Модрич, Касорла, Сольдадо и другие).

Добавим также, в нынешнем сезоне Лунин не провёл ни одного официального матча за "Вальядолид".

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