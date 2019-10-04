Голкіпер збірної України потрапив до числа молодих зірок Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Воротар національної збірної України з футболу Андрій Лунін отримав місце в символічній збірній іспанської Прімери серед гравців молодших за 21 рік, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
20-річний голкіпер з України права на якого належать "Реалу" (на правах оренди виступає за "Вальядолід") разом з ще двома гравцями "Вальядоліду" увійшов до символічної збірної:
Воротар - Лунін
Захисники: Емерсон ("Бетіс"), Салісу, Порро (обидва – "Вальядолід")
Півзахисники: Едегор ("Реал Сосьєдад"), Кубо ("Мальорка"), Канг Лі ("Валенсія"), Бельтран ("Сельта")
Нападники: Ансу Фаті ("Барселона"), Жоау Феліш ("Атлетіко"), Вінісіус Жуніор ("Реал").
Примітно, що "Marca" також склала символічну збірну ветеранів ліги в яку потрапили гравці від 34 років (Альбіоль, Хоакін, Модріч, Касорла, Сольдадо та інші).
Додамо також, у нинішньому сезоні Лунін не провів жодного офіційного матчу за "Вальядолід".