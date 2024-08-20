Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

В течение следующих четырех недель инвесторам следует готовиться к новым рекордным максимумам на фондовом рынке, но затем может быть спад.

Пишет УНН со ссылкой на markets.businessinsider.

Детали

В отчете торгового отдела Goldman Sachs инвесторам предлагают готовиться к новым рекордным максимумам на фондовом рынке в течение следующих четырех недель. Впрочем также советуют готовиться к выходу из него.

Указывается об «очень позитивном четырехнедельном окне торговли акциями». Затем следует быть осторожными, считает торговый отдел Goldman.

Окно корпоративного выкупа с августа по сентябрь является исторически сильным. Этот двухмесячный период является вторым лучшим в году с 20,7% исполнений - информирует управляющий директор управляющий директор Скотт Рубнер Скотт Рубнер.

По словам специалиста, он «настроен оптимистично до 16 сентября», поскольку, «именно тогда происходят сезонные изменения».

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Важно, что уже вторая половина сентября, согласно прогнозам Рубнера, - это худший двухнедельный период торговли в году, на котором «не следует задерживаться».

Несмотря на ожидания периода негативной волатильности во второй половине сентября, представитель Goldman Sachs оценивает, что фондовый рынок завершит год на рекордных максимумах.

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