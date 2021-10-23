"Голден Стэйт" завоевали вторую победу на старте сезона НБА

Детали

На старте встречи три попадания из-за дуги позволили “воинам” повести в счете 9:4. Непревзойденная игра звездного защитника “Уорриорз” Стефа Карри, который набрал 25 очков за четверть, привела к выигрышу команды в первом промежутке игры (44:27).

Во второй четверти все изменилось — Карри перестал попадать, а Пол Джордж набрал 16 очков за 12 минут и счет выровнялся.

В решающие минуты матча два трехочковых от Карри принесли “Голден Стэйт” победу 115:113.

Дополнение

В активе Карри 45 набранных очков в матче, а “Голден Стейт” выиграли второй матч из двух на старте сезона. “Клипперс” проводили первую встречу в сезоне.