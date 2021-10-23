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"Голден Стейт" завоювали другу перемогу на старті сезону НБА

Київ • УНН

 • 12929 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В рамках змагального дня нового сезону НБА відбувся поєдинок між "Голден Стейт Ворріорс" та "Лос-Анджелес Кліпперс", передає кореспондент УНН.

"Голден Стейт" завоювали другу перемогу на старті сезону НБА

Деталі

На старті зустрічі три влучання із-за дуги дозволили "воїнам" повести у рахунку 9:4. Неперевершена гра зіркового захисника "Ворріорс" Стефа Каррі, який набрав 25 очок за чверть, призвела до виграшу команди у першому проміжку гри (44:27).

У другій чверті все змінилося – Каррі перестав влучати, а Пол Джордж набрав 16 очок за 12 хвилин і рахунок вирівнявся.

У вирішальні хвилини матчу два триочкових від Каррі принесли "Голден Стейт" перемогу 115:113.

Доповнення

В активі Каррі 45 набраних очок в матчі, а "Голден Стейт" виграли другий матч із двох на старті сезону. "Кліпперс" проводили першу зустріч в сезоні.

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