Гол Яремчука помог "Гента" преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы

Наш форвард ворвался с левой бровки к чужой штрафной площадке и пробил в нижний ближний угол ворот, сделав счет 2:1. К концу противостояния бельгийцы еще однажды забили и итоговый результат двух игр составил 4:1.

Примечательно, что нападающий сборной Украины вышел на поле с замены на 67 минуте и за свой промежуток успел заработать предупреждение.

Отметим, что полный поединок за “Гент” провел украинский защитник Игорь Пластун.

Добавим также, будущим оппонентом клуба Яремчука и Пластуна станет обидчик “Мариуполя” — французский “Бордо”.