Гол Яремчука допоміг "Генту" подолати кваліфікаційний раунд Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Український форвард бельгійського “Гента” Роман Яремчук відзначився голом у поєдинку третього етапу кваліфікації Ліги Європи проти польської “Ягеллонії”, повідомляє УНН.
Наш форвард увірвався з лівої бровки до чужого карного майданчику та пробив у нижній ближній кут воріт, зробивши рахунок 2:1. До кінця протистояння бельгійці ще одного разу забили і підсумковий результат двох ігор склав 4:1.
Примітно, що нападник збірної України вийшов на поле із заміни на 67 хвилині і за свій проміжок встиг заробити попередження.
Відзначимо, що повний поєдинок за “Гент” провів український оборонець Ігор Пластун.
Додамо також, майбутнім опонентом клубу Яремчука і Пластуна стане кривдник “Маріуполя” — французький “Бордо”.