Гол прямым ударом с углового помог "Реалу" выйти в финал Суперкубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Испании состоялся поединок первого полуфинала Суперкубка страны по футболу, в котором мадридский "Реал" одолел "Валенсию", передает корреспондент УНН.
На 15 минуте встречи состоялся гол, который стал украшением турнира - Тони Кроос закрутил мяч с углового прямо в створ ворот, голкипер дотянулся до мяча, но "сфера" все равно попала в сетку. Далее Иско принял мяч грудью в чужой штрафной и нанес удар взлета, установив счет 2:0 на перерыв.
Еще один гол-красавец "Реал" оформил после отдыха. Лука Модрич получил игровой снаряд в чужой штрафной, сблизился с двумя защитниками, совершил обманный финт, и пробил внешней стороной ноги под дальнюю штангу.
Только в конце Парехо ударом с пенальти сократил отставание "летучих мышей" - 3:1.
Добавим также, второй финалист Суперкубка определится сегодня в матче между "Атлетико" и "Барселоной".