Гол прямим ударом з кутового допоміг "Реалу" вийти в фінал Суперкубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Іспанії відбувся поєдинок першого півфіналу Суперкубку країни з футболу, в якому мадридський "Реал" здолав "Валенсію", передає кореспондент УНН.
На 15 хвилині зустрічі відбувся гол, який став окрасою турніру – Тоні Кроос закрутив м'яч з кутового прямо в рамку воріт, голкіпер дотягнувся до м'яча, але "сфера" все одно потрапила до сітки. Далі Іско прийняв м'яч грудьми у чужій карній зоні та завдав удару злету, встановивши рахунок 2:0 на перерву.
Ще один гол-красень "Реал" оформив після відпочинку. Лука Модріч отримав ігровий снаряд у чужій карній зоні, зблизився з двома оборонцями, здійснив обманний фінт, і пробив зовнішньою стороною ноги під дальню стійку.
Тільки наприкінці Дані Парехо ударом з пенальті зменшив відставання "кажанів" – 3:1.
Додамо також, другий фіналіст Суперкубку визначиться сьогодні в матчі між "Атлетіко" і "Барселоною".