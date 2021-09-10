Главой Tinder впервые стала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Новым генеральным директором сервиса знакомств Tinder с 27 сентября станет Ренате Нюборг, сообщается на сайте Tinder, передает УНН.
Детали
Нюборг с 2020 года занимала в компании пост генерального менеджера по Европе, Ближнему Востоку и Африке. До этого она работала в Apple и в приложении для медитации Headspace.
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Дополнение
Нюборг познакомилась со своим мужем в Tinder. “Я свайпнула своего мужа, и это изменило мою жизнь”, — заявила она.
Нюборг станет первой женщиной, возглавившей Tinder, с момента запуска программы в 2012 году. Ее предшественник на этом посту Джим Ланзоне, который возглавит поисковую систему Yahoo.