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17 березня, 09:48 • 160455 перегляди

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17 березня, 09:17 • 177882 перегляди

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Главою Tinder вперше стала жінка

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Новим генеральним директором сервісу знайомств Tinder з 27 вересня стане Ренате Нюборг, повідомляється на сайті Tinder, передає УНН.

Деталі

Нюборг з 2020 року займала в компанії пост генерального менеджера по Європі, Близькому Сходу і Африці. До цього вона працювала в Apple і в додатку для медитації Headspace.

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Доповнення

Нюборг познайомилася зі своїм чоловіком в Tinder. “Я свайпнула свого чоловіка, і це змінило моє життя”, — заявила вона.

Нюборг стане першою жінкою, яка очолила Tinder, з моменту запуску програми в 2012 році. Її попередник на цій посаді Джим Ланзоне очолить пошукову систему Yahoo.

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