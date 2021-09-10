Главою Tinder вперше стала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Новим генеральним директором сервісу знайомств Tinder з 27 вересня стане Ренате Нюборг, повідомляється на сайті Tinder, передає УНН.
Деталі
Нюборг з 2020 року займала в компанії пост генерального менеджера по Європі, Близькому Сходу і Африці. До цього вона працювала в Apple і в додатку для медитації Headspace.
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Доповнення
Нюборг познайомилася зі своїм чоловіком в Tinder. “Я свайпнула свого чоловіка, і це змінило моє життя”, — заявила вона.
Нюборг стане першою жінкою, яка очолила Tinder, з моменту запуску програми в 2012 році. Її попередник на цій посаді Джим Ланзоне очолить пошукову систему Yahoo.