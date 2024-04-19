Главы МИД "Группы семи" призывают рф прекратить использовать трагедию в "Крокусе" для дезинформационных атак против Украины

Министры иностранных дел стран "Группы семи" призывают Россию прекратить использовать теракт в "Крокус Сити Холл" под москвой 22 марта для своих дезинформационных атак против Украины. Об этом говорится в совместном коммюнике после встречи министров от 19 апреля, передает УНН.

Мы решительно отвергаем безосновательные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под москвой 22 марта, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ. Мы призываем россию прекратить использовать эту трагедию в своих дезинформационных атаках против Украины говорится в коммюнике.

Как отмечается, "Группа семи" остается непоколебимой в борьбе с терроризмом. Об этом свидетельствует тот факт, что "несколько стран продолжают обмениваться информацией с россией по этому вопросу".

Напомним

В результате нападения на концертный зал в пригороде москвы 22 марта погибли по меньшей мере 144 человека. Ответственность за нападение на себя взяли боевики филиала группировки "Исламское государство", но президент россии владимир путин, не приводя доказательств, попытался возложить вину на Украину.

В ЦПД заявили, что россия распространяет фейки об атаке на ЗАЭС и теракте в "крокусе", чтобы обвинить Украину в терроризме