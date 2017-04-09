Глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Важно, чтобы Объединенные Нации и эксперты Организации по запрещению химического оружия получили сейчас беспрепятственный доступ и смогли беспрепятственно провести свои исследования”, — заявил министр.
Габриэль, основываясь на имеющейся информации, считает ответственным за химическую атаку в сирийском Идлибе режим Башара Асада. Он назвал применение химического оружия “варварским актом” и выразил уверенность, что удар ВВС США по сирийскому аэродрома повлияет на президента Сирии.
Министр отметил, что в современных условиях центральную роль приобретает преодоление раскола в Совете Безопасности и проведения переговоров по мижсирийского урегулирования под эгидой ООН.
“Потому что это ужасный конфликт показывает, что только политическое решение, которое будет привнесено Россией, США, влиятельными региональными государствами, способно прекратить страдания людей”, — отметил он.