Глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45016 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159169 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117637 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117225 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104568 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103645 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии

Глава МИД Германии требует расследования химической атаки в Сирии

Киев  •  УНН

 • 12051 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль требует быстрого расследования факта возможного применения в Сирии химического оружия силами международных экспертов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Важно, чтобы Объединенные Нации и эксперты Организации по запрещению химического оружия получили сейчас беспрепятственный доступ и смогли беспрепятственно провести свои исследования”, — заявил министр.

Габриэль, основываясь на имеющейся информации, считает ответственным за химическую атаку в сирийском Идлибе режим Башара Асада. Он назвал применение химического оружия “варварским актом” и выразил уверенность, что удар ВВС США по сирийскому аэродрома повлияет на президента Сирии.

Министр отметил, что в современных условиях центральную роль приобретает преодоление раскола в Совете Безопасности и проведения переговоров по мижсирийского урегулирования под эгидой ООН.

“Потому что это ужасный конфликт показывает, что только политическое решение, которое будет привнесено Россией, США, влиятельными региональными государствами, способно прекратить страдания людей”, — отметил он.

 

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