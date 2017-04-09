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Глава МЗС Німеччини вимагає розслідування хімічної атаки в Сирії

Глава МЗС Німеччини вимагає розслідування хімічної атаки в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вимагає швидкого розслідування факту можливого застосування в Сирії хімічної зброї силами міжнародних експертів, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Важливо, щоб Об’єднані Нації і експерти Організації по забороні хімічної зброї отримали зараз безперешкодний доступ і змогли без перешкод провести свої дослідження”, — заявив міністр.

Габріель, базуючись на наявній інформації, вважає відповідальним за хімічну атаку в сирійському Ідлібі режим Башара Асада. Він назвав застосування хімічної зброї “варварським актом” і висловив упевненість, що удар ВПС США по сирійському аеродрому вплине на президента Сирії.

Міністр зазначив, що в сучасних умовах центральну роль набуває подолання розколу в Раді Безпеки та проведення переговорів щодо міжсирійского врегулювання під егідою ООН.

“Тому що це жахливий конфлікт показує, що тільки політичне рішення, яке буде привнесено Росією, США, впливовими регіональними державами, здатне припинити страждання людей”, — зазначив він.

 

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