Глава МИД Нидерландов завтра прибудет в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в четверг, 10 октября, прибудет в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
"10 октября 2019 года в Украине будет находиться с визитом Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе визита в Киеве состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Нидерландов. Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержка Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия по важным темам международного характера.
Напомним, накануне парламент Нидерландов единогласно поддержал предложение депутатов о дополнительном расследовании по незакрытии воздушного пространства Украины над Донецкой областью в момент аварии малазийского Boeing рейса МН17 в 2014 году.